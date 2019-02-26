26 Şubat 2019, 09:10
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya Deplasmanında

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya Deplasmanında

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.

Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak GEN-I Volley-Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçını, Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic yönetecek.

Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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