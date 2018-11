Aydın Büyükşehir Belediyespor Sporcusu Avrupa 2. Oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:17



Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli kick boksçu Sedat Demir, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalyayla döndü. Tüm Türkiye'yi gururlandıran başarılı sporcu, kendisini her zaman destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'da mücadele eden Demir, şimdiye kadar uluslararası arenada kazandığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Demir, 51 kg full contact kategorisinde birçok başarılı mücadelenin ardından Avrupa ikincisi oldu."Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum"Bir taraftan da eğitimine devam eden Sedat Demir, kazandığı ikincilikten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken "Bizlere verdiği destekle Aydın'ın adını tüm dünyaya duyurmamızı sağlayan başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisinin üzerimizde çok emeği var, desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Verdiği destekle Avrupa ikincisi oldum, bundan sonraki şampiyonalarda daha da başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.Başkan Çerçioğlu: Sporcularımızın yanındayızBaşarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Sporcularımızın kazandığı başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Sporcumuz Sedat Demir'in daha birçok başarılar elde edeceğine güvenimiz tam. Bu başarıların devam edebilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın'da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın spora erken yaşlarda başlamaları çok önemli. Ailelerimizden çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Aydın'da spor altyapısını geliştirmek için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü olanağı onların hizmetinde. Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmaları, ailelerini ve bizleri mutlu edecek başarılar elde etmeleri için onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN