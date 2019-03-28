Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Rüyası Yarım Kaldı

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ALİ KORKMAZ - Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda finale kadar yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor, final serisinde İtalyan Saugella'yı geçemedi.Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16'lı final turundan katıldığı CEV Challenge Kupası'nda sırasıyla Beşiktaş, Belçika'dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve Slovenya ekibi GEN-I Volley'i eledi.Final serisinde İtalyan ekibi Saugella ile eşleşen Türk temsilcisi, Aydın'da 3-0 yenildiği rakibine İtalya'da 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. sırada tamamladı.Bu sezon organizasyonda 10 maça çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.Aydın temsilcisinde 16 voleybolcu forma giyerken, Brayelin Elizabeth Martinez set başına 5,16 sayı ortalamasıyla organizasyonda en skorer isim oldu.Türk takımları 6 kez finalde kaybettiCEV Challenge Kupası'nda 9. finalini geride bırakan Türk temsilcileri, 6. defa kupayı kazanamadı.Finalde yer alan Türk temsilcilerinden VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürmüştü.Organizasyonda 1992-1993'te Eczacıbaşı, 1995-1996'da Emlakbank, 2013-2014'te Beşiktaş, 2015-2016'da Trabzon İdmanocağı 2017-2018'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ve bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.İtalyan ekiplerinden 22. kupaİtalyan ekipleri, bu organizasyonda 22. kez kupaya uzandı.Son dönemde finallerde başarılı olamayan İtalyan kulüplerinden Vini Monteschiavo en son 2008-2009'da kupayı kazanmıştı.