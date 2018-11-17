Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank: 0-3

SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Fikret Fidan (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duygu (xx), Brayelin Martinez (xx), Jineiry Martinez (xx), Lopez (xx), Ecem (xx), Gözde (xx), Sedef (xx), Ezgi (x), Seda (x)
VAKIFBANK: Cansu (xxx), Ting (xxx), Rasic (xxx), Ebrar (xxx), Robinson (xxx), Kübra (xxx), Ayça (xxx), Tuğba (xx), Gizem (xx), Sloetjes (xx), Buket (xx)
SETLER: 13-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 83 dakika (24, 30, 29)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor
evinde zirve yarışı veren VakıfBank'a 3-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 13-25, 18-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. VakıfBank bu sonuçla 5'te 5 yaparken, Aydın ekibi 4 müsabakada 3 galibiyette kaldı. - Aydın
Büyükşehir Belediyespor,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:41