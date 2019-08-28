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Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank ile deplasmanda karşılaşacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk hafta deplasmanda Vakıfbank ile mücadele edecek.

28.08.2019 10:04 Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank ile deplasmanda karşılaşacak
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk hafta deplasmanda Vakıfbank ile mücadele edecek.

Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Volley Hotel Ankara Toplantı salonunda gerçekleşen fikstür çekiminde kulüplerin voleyboldan sorumlu idarecileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde konuşan ve milli takımın başarılarına değinen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Milli takımın oluşmasında, coşkuyu ve birlikteliği yakalamasında hiç kuşkusuz en büyük pay sahibi kulüplerimizdir. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek ve emek takdire şayandır" dedi.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 12 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Bu sene yaptığı flaş transferler ile ligde üst sıraları hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk hafta mücadelesinde Vakıfbank ile deplasmanda mücadele edecek. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Vestel Venüs, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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