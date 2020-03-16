Aydın Büyükşehir'in play-off'taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona ererken play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligi ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı Vitra ile eşleşti.
16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:36
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona ererken play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligi ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı Vitra ile eşleşti.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezonu Vakıfbank lider bitirirken, Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDİ Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer takımlar oldu.
Son dört sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.
Ligde play-off eşleşmeleri ise, Vakıfbank-Nilüfer Belediye, Eczacıbaşı Vitra-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt şeklinde oluştu. - AYDIN
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezonu Vakıfbank lider bitirirken, Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDİ Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer takımlar oldu.
Son dört sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.
Ligde play-off eşleşmeleri ise, Vakıfbank-Nilüfer Belediye, Eczacıbaşı Vitra-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt şeklinde oluştu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Aydın, Spor
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