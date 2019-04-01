Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Aydın için sandığa giden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Aydın seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Aydın'da kim önde? Aydın seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

AYDIN BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Özlem Çerçioğlu gösterildi. DSP adına Süleyman Hışıroğlu, Vatan Partisi adına Yalçın Büyükdağlı ve SP adına Fatih Karahan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıkların % 98,62'lik bölümü açıldı ve Aydın için 31 Mart yerel seçim sonuçları netlik kazandı.Yerel seçim sonuçlarına göre Aydın'da Özlem Çerçioğlu % 53,82 oy aldı. Mustafa Savaş'ın aldığı oy ise % 43,67 olarak kayıtlara geçti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Aydın'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Aydın'da 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Mustafa Savaş, CHP adına Özlem Çerçioğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 43,79 oy oranı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AKP ise % 29,15 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Ali Uzunırmak % 21,55 oy oranı ile 3, HDP adayı Raif Kanat % 3,11 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

AYDIN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Aydın büyükşehir belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Aydın Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.