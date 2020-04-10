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Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi'nden ortak çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde ortak çalışmaya imza attı.

10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:28
Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi'nden ortak çalışma
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde ortak çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde dezenfekte çalışması yapılan 295 Sokak'ta uzayan dalları nedeniyle tehlike oluşturan çam ağaçları budandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Şirinevler Mahallesi'nde ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Başkan Kürşat Engin Özcan ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vicdan Cetav'ın yakından takip ettiği çalışmada her iki belediyeye bağlı park bahçe ekipleri ortaklaşa çalışma yürüttü. Çalışma yapılan bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, binaların balkon ve pencerelerine kadar uzayan ağaçların dallarını budadı.

Şirinevler Mahallesi 295 Sokak sakinlerinden Tevfik Yavuncu, "18 yıldır bu Mahallede oturuyorum. Sokağımızda bulunan ağaçlar, dallarının uzaması sebebiyle evimize güneş girmesini engelliyor ve evimizin karanlık kalmasına sebep oluyordu. Ayrıca kötü hava koşullarında evimize çam pislikleri geliyordu. Bugün sağolsun her iki belediyenin ekipleri geldi ve hızlı bir çalışma yürüttü. Daha önce burada böyle bir çalışma olmamıştı. Takdire şayan bir çalışma gerçekleştirdikleri için hem Büyükeşhir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hem de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederim" dedi. Başkan Özcan'dan övgüyle bahseden Yavuncu, "Çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Her yere yetişmeye çalışıyor. Bunlar görülüyor. Görünen köy kılavuz istemez" ifadelerini kullandı.

Nazilli'deki cadde, sokak ve parklarda ağaç bakım ve budama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Kürşat Engin Özcan ise "Korona virüsle mücadele çalışmalarımızın yanısıra rutin belediyecilik hizmetlerimizi de tüm hızıyla sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Tüm ekiplerimizle birlikte ilçemizin farklı noktalarında titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirinevler, Nazilli, Aydın, Güncel
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