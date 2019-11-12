Haberler » Güncel » Aydın Büyükşehirden sıcak çorba ikramı - Haber

Aydın Büyükşehirden sıcak çorba ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Nazilli ve Bozdoğan'da vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

12.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:26Aydın Büyükşehirden sıcak çorba ikramı
Büyükşehir Belediyesi, , Nazilli ve Bozdoğan'da vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Çorba ikramı özellikle pazarcı esnafının yüzünü güldürürken vatandaşlar havaların soğumaya başladığını belirtip sıcak çorbanın içlerini ısıttığını söyledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan pazarlarda dağıtılmaya başlanan çorbayı alan vatandaşlar, soğuk havalarda kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın genelinde pazar kurulan her ilçede ikram edilecek olan çorbalar yarın Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nde, Söke Yeni Cami Mahallesi'nde ve Yenipazar Yeni Mahalle'de dağıtılacak. Perşembe günü ise Germencik, Nazilli ve Çine pazarlarında çorba ikram edilecek.

Diğer taraftan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerini de unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere merkez kampüste hafta içi her gün çorba ikram edecek. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
12:43 Uçurtmalar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uçtu
12:43 DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "TİKA ile işbirliği yapmaya hazırız"
12:48 Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - TEL
12:42 Maceracılar yamaç paraşütü için Kırantepe'deydi
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:50:59