Aydın Çankırılılar Derneği'nden Başkan Özakcan'a Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 10:12



06 Aralık 2018 Perşembe 10:12

Aydın Çankırılılar Derneği Başkanı İsmail İzmirlioğlu ve yönetimi Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Katıldıkları Bursa-Çanakkale Kültür Gezisi için teşekkür eden dernek yöneticileri, Başkan Özakcan'a destek sözü verdi.Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen konaklamaları kültür gezisi farklı kesimlerden büyük beğeni topladı. Kültür gezilerine katılan Aydın Çankırılılar Derneği üyeleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Geziden oldukça memnun kaldıklarını kaydeden Aydın Çankırılılar Derneği Başkanı İsmail İzmirlioğlu, "Başkanımız sağ olsun her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam yemeklerinden, konakladığımız otele ve personelin ilgisine kadar her şey mükemmeldi. Bizler de kendisini ziyaret edip her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini ve her konuda elimizden gelen ne varsa yapacağımızın sözünü vermek istedik. Dernek olarak başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.Düzenledikleri gezi sayesinde binlerce kişinin Bursa ve Çanakkale'yi görme şansı elde ettiğini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, "Ben de ancak ileri bir yaşta görebilmiştim Çanakkale'yi. Her bir karış toprağı tarih kokan ve destansı bir savaşa tanıklık eden Çanakkale beni çok etkilemişti. İstedik ki vatandaşlarımız da o toprakları görsün tarihi havayı teneffüs etsin. Aydın Çankırılılar Derneği'ne desteklerinden dolayı, ilçe halkımıza da gezimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN