AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştıAYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü.

24.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:25
Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Hasköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Danacı, sabah saatlerinde evinin çatısındaki güvercinlerini yemlemeye çıktı. Bu sırada çatıdan bir yılanın sarktığını gören Danacı, önce bir süre seyrettiğini sonra kendisine hamle yapınca korktuğunu söyledi. Yılanın bir süre uzaklaştığını anlatan Danacı, "Bölgede hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yılan sık görülmeye başlandı. Ancak, bu büyüklüktekine ilk kez rastladım" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-
AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Hasköy, Aydın, Güncel, Haber

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