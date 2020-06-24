AYDIN Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozdu

Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozduAYDIN'ın Efeler ilçesinde komşusunun engelli kızına cinsel istismardan yargılanan Enver Ç.

24.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:10
Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozdu
AYDIN'ın Efeler ilçesinde komşusunun engelli kızına cinsel istismardan yargılanan Enver Ç. (44), cezaevine girmemek için, gittiği mezarlıkta kolunu kesip kanını annesinin mezarına damlatarak otomobilini de bölgede bırakıp, ortadan kayboldu. Eşinin, kocasının öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Enver Ç.'yi 17 gün sonra saklandığı dağlık alanda yakaladı.
Efeler ilçesinin Umurlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Enver Ç., geçen temmuz ayında iddiaya göre komşularının engelli kızına cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayetçi olması üzerine polis, Enver Ç.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Enver Ç., tutuklandı. Hakkında Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 ay cezaevinde yatan Enver Ç., geçen ocak ayındaki duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz yargılamasına devam edilen Enver Ç., 5 Haziran'daki duruşmadan bir gün önce 'kendisine cinayete kurban gittiği' izlenimi vermek için bir plan yapıp, ortadan kayboldu. Annesinin Umurlu Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarına giden Enver Ç., kolunu kesip, akan kanları mezara sürüp, otomobilini de kapısı ve camlarını açık bırakarak ortadan kayboldu. Eşi Esin Ç. ise polise gidip, 'eşinin öldürüldüğünü' ileri sürerek, şikayetçi oldu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Bunun üzerine harekete geçen polis, mezarlıkta yaptığı aramada Enver Ç.'nin kıyafetlerini buldu. Özel eğitimli kadavra köpeği ile mezarlıkta arama yapan polis, bir sonuç alamadı. Olayın çözüme kavuşturulması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan bir özel ekip oluşturuldu. Tüm delilleri tek tek inceleyen özel ekip, kayıp olan Enver Ç. ve eşi Esin Ç.'nin cep telefonlarını teknik takibe aldı. Polis, Esin Ç.'nin eşi Enver Ç. ile telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Telefon sinyallerinden Enver Ç.'nin İncirliova'da İkizdere Barajı kenarındaki dağlık alanda saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, 21 Haziran'da operasyon düzenleyip, Enver Ç.'yi yakaladı.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Enver Ç. polisteki sorgusunda, cezaevine yeniden girmekten ve ailesine zarar gelmesinden korktuğu için kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösterip, ortadan kaybolduğunu itiraf etti. Polis, Enver Ç.'nin eşi Esin Ç.?nin de ifadesine başvurdu. Enver Ç., polisteki işlemlerinin ardından, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. AYDIN Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis bozdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Efeler, Aydın, Güncel, Haber

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