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AYDIN Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındı

Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındıCEZAYİR'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 450 Türk işçi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 günlük karantina süresi için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci...

05.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:19
Cezayir 'den gelen 450 Türk işçi Aydın 'da yurtlarda karantinaya alındı
CEZAYİR'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 450 Türk işçi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 günlük karantina süresi için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'na yerleştirildi
Cezayir'de çalışan 160 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi. İşçiler Aydın'ın İlçelerinde 14 günlük karantina için KYK Yurtlarına yerleştiriliyor.
Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler her geçen gün genişleyerek sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde yurt dışında çalışan Türk işçilerde ülkelerine yoğun güvenlik ve sağlık önlemleri altında dönmeye başladı. Cezayir'de çalışan 450 Türk işçi dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. İşçiler havalimanından geniş sağlık önlemleri altında otobüslerle gruplar halinde Aydın'ın Söke İlçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu'na, diğer 290 işçi ise Efeler İlçesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na nakledilip, yerleştirildi. Toplam 450 Türk işçinin yerleştirildikleri yurtlardaki 14 günlük karantina süresini doldurmalarının ardından yapılacak sağlık kontrolleri sonrası bir soruna rastlanmaması halinde memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi. İşçilerin, karantina süresince ihtiyaçlarının ise Kızılay, AFAD ve Sağlık ekipleri tarafından karşılanacağı bildirildi. AYDIN Cezayir’den gelen 450 Türk işçi Aydın’da yurtlarda karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cezayir, Aydın, İşçi, Güncel

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AYDIN Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındı
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