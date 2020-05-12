AYDIN Çiftçi üretime devam etti, traktör satışları arttı

Çiftçi üretime devam etti, traktör satışları arttıTÜRKİYE'de bu yılın ilk çeyreğinde satılan traktör sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 2'ye katlanarak 10 bin 161'e ulaştı.

12.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:23
Çiftçi üretime devam etti, traktör satışları arttı
TÜRKİYE'de bu yılın ilk çeyreğinde satılan traktör sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 2'ye katlanarak 10 bin 161'e ulaştı. Aydın'da traktör galericisi Salih Güldal, "Koronavirüs nedeniyle tarıma olan ilgi artınca traktöre olan talep de arttı. Her gün satışımız oluyor. Elimizde olsa daha çok satacağız" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan traktör sayısındaki artış, geçen yılın ilk çeyreğine göre neredeyse ikiye katlandı. Trafiğe kaydolan traktör sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,5 arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 5 bin 447 traktörün trafiğe kaydı yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 10 bin 161'e ulaştı. Ocak'ta 2 bin 800, şubatta 3 bin 141 ve mart ayında ise 4 bin 220 traktörün trafiğe kaydının yapıldığı tespit edildi. Aydın'daki traktör galerileri ise alıcıların fazla olmasından dolayı istenilen modelde traktör bulmakta zorlandıklarını söyledi.
'TRAKTÖR BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ'
Aydınlı traktör galerisi sahibi Salih Güldal ise, "TÜİK'in araştırması doğrudur. Traktör satışlarımız geçen yıla göre arttı. Koronavirüs nedeniyle tarıma olan ilgi arttığından traktöre olan talep de arttı. Her gün satışımız oluyor. Elimizde olsa daha çok satacağız. Traktör kıtlığı var. Galerici olarak arıyoruz, traktör bulamıyoruz. Elimizde olsa her gün bir iki traktör satma şansımız oluyor. Talep çok onu karşılamakta zorlanıyoruz. Müşteri çok geliyor ama isteklerini karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.
70 beygir traktörünü galeriye verip yerine 100 beygir gücünde yeni traktör alan çiftçi Ali Karaca, "Sıkı pazarlığın ardından 132 bin liraya yeni traktörümüzü aldık. Mevcut traktörüm yeterli gelmiyordu. Daha güçlüsünü aldım. Bu nedenle mutluyum. Üretmeye devam" diye konuştu. AYDIN Çiftçi üretime devam etti, traktör satışları arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aydın, Güncel, Haber

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