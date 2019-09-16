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Aydın cinayetin ardından 'seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı

Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (3)TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), sevk...

16.09.2019 16:27Aydın cinayetin ardından 'seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı
Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (3)
TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Coşkun'un nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, Kayınvalidemin cenazesine gittim. Eşimle ilişkisi olduğunu bildiğim kişi de oradaydı. Onunla karşılaşınca tartıştım. Bana sandalye fırlattı. O sırada kendimi korumak için bıçağı salladım. Bıçak kime denk geldi bilmiyorum. O kişinin yere düştüğünü bile görmedim dedi.
'YAZIN BUNU ARKADAŞLAR'
Tutuklanan Gökhan Coşkun'un cezaevine götürülüşü sırasında basın mensuplarına seslenerek, Eşimin akrabası değildi. Bir yıldan beri aldattı, onun dostuydu. Yazın bunu arkadaşlar. Köye gidin bunu söyleyin dedi.

Gökhan Coşkun, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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