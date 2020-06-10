AYDIN Çocuklar, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu

Çocuklar, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştuAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Arslan, kardeşiyle birlikte CİMER'e başvurup Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavşan istedi.

10.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:04
Çocuklar, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Arslan, kardeşiyle birlikte CİMER'e başvurup Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavşan istedi. Durumdan haberdar olununca yetkililer bu talebi yerine getirirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Nazilli'de 5 Eylül Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Aslan, kardeşi Eymen (4) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla tavşan istedi. Aslan kardeşlerin bu hayali, gerçek oldu. Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti. Mehmet Aslan, "Koronavirüs nedeniyle kardeşim Eymen ile sokağa çıkamıyoruz. Tavşanımızın olmasını çok istiyorduk. Hayvanları çok seviyoruz. Evimizde kuşumuz ve balığımız vardı. Tavşan için CİMER'e başvuruda bulunarak, Cumhurbaşkanımızdan kardeşim Eğmen ile bana evimize bir tavşan gönderilmesini istedik. Çok kısa bir süre içerisinde başvurumuz kabul olmuş. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. AYDIN Çocuklar, Cumhurbaşkanı’ndan istediği tavşana kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Nazilli, Güncel, Haber

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