Aydın Çöken İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Öldü

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, bir inşaattaki iskelenin çökmesiyle, yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düşen işçi 20 yaşındaki Mustafa Uzun
yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle
'de meydana geldi. Yapımı süren binada çalışan Mustafa Uzun, inşaat iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düştü. Uzun'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uzun'un öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası, üç ay önce çalışmak için Ordu
'dan Nazilli'ye geldiği öğrenilen Uzun'un cesedi morga kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı
Mustafa Uzun,İşçi,Aydın