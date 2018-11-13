Aydın, Cumartesi Pazarı'ndaki Çalışmaları İnceledi

13 Kasım 2018 Salı 13:51



13 Kasım 2018 Salı 13:51

Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediyenin çok amaçlı kapalı pazar yeri projesinin son örneği olan Cumartesi Pazarı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir genelinde cadde ve yolların üzerine kurulan semt pazarlarını daha kullanışlı ve modern mekanlara taşıyan Sivas Belediyesi, bu alanların üzerini dayanıklı ve estetik malzemelerle kapatarak daha fonksiyonel bir hale getiriyor.Alanlar haftanın bir günü semt pazarı olarak, diğer günlerde ise kapalı otopark ve toplu organizasyonlar için kullanılıyor.Belediyenin çok amaçlı kapalı pazar yeri projesinin son örneği olan Cumartesi Pazarı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, proje alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.Aydın, semt pazarlarının modern bir yapıya kavuşturulduğunu belirterek, "Bu alan, bölge ve Sivas için önemli bir pazar yeri projesi. İnşallah bu ayın sonuna kadar çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Cuma pazarını geçen yıl tamamlamıştık, bu senede cumartesi pazarını bu şekilde planladık. İnşallah ileriki süreçlerde de diğer pazarlarımız da yapılacak.Şehirlerde artık bölge otoparkları çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla pazar yerinin sadece haftanın bir günü kullanılan bir alan değil her günü kullanılan bir alan şeklinde planlıyoruz. Aynı zamanda bayramlarda kurban kesim alanı olarak da kullanabiliyoruz. Burada alt yapı itibariyle her türlü ihtiyaçlar planlandı. Umarım hem bölgemiz için hem şehrimiz için hem de pazarcı esnafımız için çok güzel bir alan olur. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.