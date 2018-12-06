Aydın'da 1 Ton 174 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Aydın
'ın Kuyucak
ilçesinde bir depoda 1 ton 174 litre kaçak şarap ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş timleri, yeni yıl öncesi piyasaya kaçak alkol sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Musakolu Mahallesi'nde O.K'ye ait depoya operasyon düzenleyen jandarma timleri, mekanda kaçak alkol üretimi yapıldığını belirledi.
Depodaki aramada 1 ton 174 litre kaçak şarap bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kuyucak,Jandarma,Aydın
06 Aralık 2018 Perşembe 11:08