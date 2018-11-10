Aydın'da 10 Kasım Törenleri

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:58



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:58

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Saat 08: 50'de başlayan anma töreni etkinlikleri kapsamında çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün kendi sesinden 'Gençliğe hitabesi' dinlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma etkinliğinde çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'de ise, Aydın'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Valilik önündeki resmi programın ardından çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de Atatürk anıtına çelenk sundu.Protokol üyeleri alandan ayrıldıktan sonra bir grup Andımızı okutması için gönüllü bir genç aradı. Merdivenlere çıkan bir genç, cep telefonu yardımı ile andımızı okuyup alandakilerin de tekrarlamasını sağladı. - AYDIN