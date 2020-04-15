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Aydın'da 105 bin 945 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Aydın'da Vefa Sosyal destek Grubu, 22 Mart 2020 ile 13 Nisan 2020 tarihleri arasında 105 bin 945 vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Aydın'da 105 bin 945 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı
Aydın 'da Vefa Sosyal destek Grubu, 22 Mart 2020 ile 13 Nisan 2020 tarihleri arasında 105 bin 945 vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarının karşılanması için il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Öncelikle risk grubundaki vatandaşların, 112, 155 ve 156 ve 444 6981 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 17 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilerek uygun görülen ihtiyaçları karşılanıyor.

Aydın genelinde, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli 2 bin 772 personel, 277 araçla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, 13 Nisan 18.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında Aydın genelinde toplamda 111 bin 521 vatandaşın çağrısına cevap verilirken, 105 bin 945 vatandaşın temel ihtiyaçları yanında, banka, sağlık ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, 22 Mart, Aydın, Güncel
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