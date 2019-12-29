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Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.

29.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:32 Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ve ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik botlardaki 38'i Suriye, 26'sı Afganistan, 12'si Filistin uyruklu 76 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.
Öte yandan Kuşadası açıklarında da lastik botta da 26'sı Suriye, 4'ü Filistin ve 1'i İran uyruklu 31 kişi yakalandı.
Toplam 107 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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