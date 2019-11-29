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Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

29.11.2019 01:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:14Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ve ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik botu durdurdu.

Botlarda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 17 Kongo, 6 Orta Afrika, 3 Sierra Leone, 2 Sudan, 1 Senegal, 26 ve 13 Afganistan uyruklu 68 kişi yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında ise durdurulan lastik botta bulunan 31 Filistin, 9 Suriye, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmen de kıyıya çıkartıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kuşadası, Suriye, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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