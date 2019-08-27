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Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 127 düzensiz göçmen yakalandı.

27.08.2019 13:36 Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 127 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu mevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 35'i Suriye, 12'si Filistin uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 7 metre uzunluğunda bir lastik bot ve bot motoru ele geçirildi.
Didim ilçesinde de farklı adreslere yapılan operasyonda ise 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunanistan, Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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