Haberler » Güncel » Aydın'da 134 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Aydın'da 134 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.

17.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:00Aydın'da 134 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ve ilçelerinde 134 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki 38'i , 32'si Afganistan, 10'u Filistin, 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 88 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında da durdurulan lastik botta 26'sı Suriye, 18'i Somali ve 2'si Filistin uyruklu 46 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kuşadası, Suriye, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 Ankara'da uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu düzenlenecek
20:28 Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
20:27 Hong Kong'daki protestolarda bir polis okla yaralandı (2) - HONG
20:20 Hırvatistan'da polisin müdahalesi sonucu bir göçmen yaralandı
20:18 Edirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı
17.11.2019 20:30:26