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Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.

25.09.2019 15:11Aydın'da 162 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olan 162 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insansız hava aracı kullanarak yaptıkları incelemede, Menderes Nehri çevresinde yurt dışına geçme hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, iki farklı noktada 4 lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 162 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İnsansız Hava Aracı, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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