14.06.2019 12:43
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Aydın'da 179 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Aydın

Aydın'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile Aydın'da 179 bin 483 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Aydın'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile Aydın'da 179 bin 483 öğrenci karne sevinci yaşadı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Efeler Kocagür İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

Aydın'da 180 bine yakın öğrencinin karne aldığını belirten Vali Köşger, "Çocuklarımız uzun bir eğitim döneminin ardından bugün yaz tatiline başladılar. Geride kalan eğitim yılının eğitim camiası için verimli geçmiş olmasını temenni ediyorum. İlimizde eğitim öğretim döneminde yapılması gereken eğitim faaliyetleri normal bir şekilde gerçekleşmiştir. Kocagür Mahallesi'ndeki öğrencilerimize karnelerini dağıttık. Bir halkanın dayanıklılığı en zayıf halkanın dayanıklılığı ile ölçülür. Biz en zayıf halkamızı ne kadar güçlü tutabilirsek eğitimde de bu anlamda başarıyı yakalamış oluruz. Bütün dezavantajlı bölgelerimizde daha güçlü hale getirerek eğitim öğretimi sürdürmemiz lazım. Bu dönemde emek veren tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilere teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mesut İnan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile birlikte okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Selim Köşger, Efeler, Aydın, Güncel

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