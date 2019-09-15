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Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle, Aydın sınırındaki 2,5 hektarlık ormanlık alanda zarar gördü.

15.09.2019 16:35Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle, Aydın sınırındaki 2,5 hektarlık ormanlık alanda zarar gördü.


Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye 3 adet yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Yangına 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edilirken, yangından Aydın sınırları içerisinde bulunan 2.5 hektarlık ormanlık alan da zarar gördü. - AYDIN


Denizli, Buldan, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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