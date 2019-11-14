Haberler » Güncel » Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi - Haber

Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri olmak üzere 2 bin 114 iş yeri denetlendi.

14.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:47Aydın'da 2 bin 114 gıda işletmesi denetlendi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri olmak üzere 2 bin 114 iş yeri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1892 adet gıda üretim yeri, 13 bin 167 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ekim ayında gıda üretim yerlerine 265 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1849 adet olmak üzere toplam 2 bin 114 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 54 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 236 bin 462 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ekim ayı içerisinde 1081 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 6 milyon 227 bin 434 kilogram kuru incir, 55 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 397 bin 348 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 1136 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 6 milyon 624 bin 781 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ekim ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 34 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 14 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 50 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 Erdoğan- Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: SDG ile ortaklığımız sürecek
11:56 İranlı yolcunun üzerinden 875 uyuşturucu hap çıktı
11:51 Engellilerden Başkan Özcan'a teşekkür
11:56 Beyşehir'de "Ürünlerimiz markalaşıyor, Beyşehir'i dünya tanıyor" projesi
11:56 Namibya'da iki bakan rüşvet iddialarının ardından istifa etti
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:08 Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 11:58:05