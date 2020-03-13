Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
13.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:40
Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Pehlivan yönetimindeki 03 EY 215 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Mehmet Avcı (68) idaresindeki 09 F 6278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Avcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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