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Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

13.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:40
Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü

Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Pehlivan yönetimindeki 03 EY 215 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Mehmet Avcı (68) idaresindeki 09 F 6278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Avcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Kuyucak, Aydın, Güncel

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