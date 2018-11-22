Aydın'da 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı

Aydın
'da Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Atatürk
Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Aydın, Burdur
, Denizli
, Isparta
ve Muğla
İl Sağlık müdürleri ve sağlık tesislerinde görev yapan hastane yöneticileri katıldı.
Toplantıda, bölgedeki beş ilin 2018 verimlilik uygulamaları hasta ve sağlık çalışanlarının hakları, sağlık bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi, iletişim, web faaliyetleri, sağlık alanındaki istatistikler ve yoğun bakım verilerinin gözden geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, bu yıl Trabzon
, Van
, Mardin
, Eskişehir
, Erzurum
, İzmir
, Edirne
, Bolu
, Malatya
, Konya
, Adana
, Samsun
ve Kayseri
olmak üzere 13 bölgede 70 ilin katılımı ile değerlendirme toplantılarının yapıldığını belirtti.
Aydın'da yapılan toplantıya ilişkin de bilgi veren Kılıç, randevular, acil, poliklinik, konsültasyon, tektik, e-reçete, ameliyatlar, iletişim ve sosyal medya, hasta çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili kriterlerin verimlilik analizleri ve illerin finansal durumlarının analizlerinin değerlendirildiğini söyledi.
2017 yılında yaklaşık 7 buçuk milyon yatan hastaya tedavi hizmeti verildiğini vurgulayan Kılıç, "360 milyondan fazla hastaya poliklinik hizmeti sunulmuştur. 147 bin hasta yatağımızın yaklaşık yüzde 60'ı tek ve iki kişilik odalardaki nitelikli yataklardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.
Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise vatandaşın ayağına giden tek merkezli başarılı bir sağlık camiası oluşturulduğunu artık verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin nasıl arttırabileceklerini konuştuklarını belirtti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan
da hastanelerin tüm imkanlarını verimli bir şekilde kullanacak bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Verimlilik adına tüm alımlarımızı peşin yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi
ortaklığı ile kurulacak sağlık market uygulaması sayesinde malzemeleri güncel kur fiyatlarına rağmen daha düşük fiyattan alabileceğiz. Müthiş bir uygulama. İşte verimlilik budur."
Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata ve daire başkanları da katıldı.
Sağlık Bakanlığı,CEO,Aydın
22 Kasım 2018 Perşembe 17:56