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Aydın'da 23 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında hırsızlık ve yağma suçlarından 23 yıl 6 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

01.08.2019 11:45 Aydın'da 23 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında hırsızlık ve yağma suçlarından 23 yıl 6 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi zanlı polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K (30) isimli şahsı yakalamak için Zafer Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile S.K.'yı saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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