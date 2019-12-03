Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Aydın
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Efeler ilçesindeki Turistik Park Tesisleri'nde düzenlenen programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye etti.
Programın ardından 13 yıldır düğünlerini yapamayan ve nikahsız yaşayan 61 yaşındaki bedensel engelli Nail Kelleci ile Türkmenistan asıllı 41 yaşındaki görme engelli Gulbarshyn Abdyrakhmonova'nın nikahı kıyıldı.
Nikahı kıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çifte mutluluk diledi.