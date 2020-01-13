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Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı

Aydın Bilardo İl Temsilciliğinin 2020 faaliyet takviminde yer alan 3 bant il seçmeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde tamamlandı.

13.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:50Aydın'da 3 bant il seçmeleri tamamlandı
Bilardo İl Temsilciliğinin 2020 faaliyet takviminde yer alan 3 bant il seçmeleri, Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde tamamlandı.

04 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Efekare Bilardo Salonunda gerçekleştirilen 3 bant il seçmelerine 53 sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde birinci Haluk Kara, ikinci Ercan Atman, üçüncü Hayri Kılıç ve Emrah Yılmaz oldu. Gençler kategorisinde ise birinci Tuğra Köse, ikinci Orhan Doğu oldu. Hakan Görgüç gelecek vaat eden sporcu seçildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular 15 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

İl Müdürü Ödül Törenine Katıldı

Bilardo 3 bant il seçmelerinin ardından derece elde eden sporculara madalya ve kupa takdimi için ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Spor Şube Müdürü Serdar Küçük katıldı.

3 bant il seçmelerine katılan tüm sporculara teşekkür eden İl Müdürü Fillikçoğlu derece elde eden sporcuları tebrik etti. Aydın'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan sporculara da başarılar diledi. - AYDIN

Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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