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Aydın'da 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi.

26.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:29 Aydın'da 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi

AYDIN'ın ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi. 

İlçe ekipleri, Mahallesi'nde sahte şarap imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.A., E.M., N.F. ve T.Z., gözaltına alınırken, 4 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 12 adet 220 litre ve değişik ebatlarda plastik bidonlar içinde 3 bin 65 litre sahte şarap, 3 üzüm sıkma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanununa göre yasal işlem başlatıldı.



Jandarma, Kuşadası, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA

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