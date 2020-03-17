Aydın'da 3 katlı binada yangın
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
17.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:17
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Nazilli'nin Sümer Mahallesi 411 Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede, dün 21.00 sıralarında yangın başladı. Kimsenin bulunmadığı dairede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Evde hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.- Aydın
Kaynak: DHA
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