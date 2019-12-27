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Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte şarabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 01:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 02:08 Aydın'da 3 tondan fazla sahte şarap ele geçirildi
'ın ilçesinde 3 ton 285 kilogram sahte şarabın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte şarap üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.A., E.M, N.F. ve T.Z. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 3 ton 285 kilogram sahte şarap, 3 üzüm sıkma makinesi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin yeni yıl öncesi sahte şarapları piyasaya süreceği öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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