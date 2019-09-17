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Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

17.09.2019 22:36Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu Güllübahçe Mahallesi Meydan'ında durduruldu.
Minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Öte yandan minibüs şoförü, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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