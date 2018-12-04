Aydın'da 350 Kilogram Bozuk Sucuk Ele Geçirildi

Aydın
'ın Çine
ilçesinde 350 kilogram bozuk sucuk ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aydın- Muğla
kara yolu Çine Söğütçük Mahallesi mevkinde yol kenarında poşetler içerisinde sucuk görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sucukları toplayıp Çine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yapılan kontrolde poşetlerdeki sucuğun 350 kilogram olduğu ve insan sağlığını tehdit edebileceği belirlendi.
Sucuklar imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü.
Muğla,Çine,Aydın
04 Aralık 2018 Salı 21:49