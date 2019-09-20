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Aydın'da 37 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 3 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.

20.09.2019 15:40Aydın'da 37 aranan şahıs yakalandı
Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 3 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, il genelinde 250 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak ve satmak, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçlarından 3 yıl ile 10 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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