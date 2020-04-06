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Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu

Aydın'da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 bin 986 firma 25 bin 820 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği başvurunda bulundu.

06.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:14
Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu
Aydın 'da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 bin 986 firma 25 bin 820 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği başvurunda bulundu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda Aydın ilimizde de Valimiz Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplantılar yapılarak kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. İlimizde Korona virüs salgını ile mücadele başarıyla yürütülmektedir. Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, Covid-19 salgın durumundan vatandaşlarımızın işten çıkarılmasını engelleyebilmek için 16 Mart tarihinden itibaren Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları İŞKUR tarafından alınması kararlaştırılmıştır. Aradan geçen 3 haftalık süreçte, Aydınlı hemşerilerimiz Kısa Çalışma Ödeneğine yoğun ilgi göstermiş, 3 bin 986 firma 25 bin 820 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunmuştur. Onaylardan sonra çalışanlarımıza 3 ay boyunca maaş desteği sunulacaktır. Vatandaşlarımızı bu zor günlerde yalnız bırakmamak, maddi endişelerle uğraşmasını engellemek için başvuruların alınmaya başlandığı günden itibaren mesai saatlerimiz arttırılmış hafta sonu da mesaiye devam edilerek, 3605 firmanın talebi İş Teftiş Kurulu'na iletilmiştir. 381 firma da evrakları tamamlandıktan sonra iletilecektir. Bu süreçte Aydın İŞKUR tarafından işverenlerimizin tüm sorularına cevap verilmiş, başvuru aşamaları tek tek incelenip, en doğru şekilde başvuru yapmaları sağlanmıştır. İşverenlerimizle birlikte gösterilen bu özen sayesinde yapılan başvuruların kabul oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Hiç bir çalışanı ve işvereni mağdur etmeden maaş ödemeleri 5 Mayıs'ta çalışanların şahsi hesaplarına aktarılacaktır. Bu sayede hiç kimse evinden çıkmadan maaşını almaya devam edecektir. Teftiş Kurulu, bugün itibari ile 278 başvurumuzu sonuçlandırmış ve bu başvurulardan 269 tanesine Kısa Çalışma Ödeneği bağlanmasını uygun görmüştür. Henüz Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmamış işverenlerimizin, ihtiyaç duymaları halinde başvuru yapmalarının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Aydın Valiliği olarak devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyor, tüm hemşerilerimize her şeyden önce sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Selim Köşger, İŞKUR, Aydın, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Aydın'da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu - Ekonomi

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