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Aydın'da 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

Aydın'da Efeler ve Kuşadası ilçesinde 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:51
Aydın'da 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
Aydın 'da Efeler ve Kuşadası ilçesinde 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Efeler ve Kuşadası ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, 4 motosikleti çalan şüphelinin Y.T olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlının ifadesi doğrultusunda bir depoya saklanan motosikletler de bulunup sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Efeler, Aydın, Güncel
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