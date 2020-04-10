Aydın'da 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
Aydın'da Efeler ve Kuşadası ilçesinde 4 lüks motosikleti çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:51
Alınan bilgiye göre, Efeler ve Kuşadası ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, 4 motosikleti çalan şüphelinin Y.T olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlının ifadesi doğrultusunda bir depoya saklanan motosikletler de bulunup sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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