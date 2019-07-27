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Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

27.07.2019 22:18 Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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