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Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kamyonette aralarında çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

11.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:46Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde, bir kamyonette aralarında çocukların da bulunduğu 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 'den Kuşadası'na gelen bir kamyoneti takibe aldı.
İlçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonette 28 Suriye ve 13 Kuveyt uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla sürücü M.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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