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Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

15.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:42
Aydın'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın 'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 42 yabancı uyruklu düzensiz göçmen (11 erkek, 12 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Didim, Aydın, 3. Sayfa

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