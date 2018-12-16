Aydın'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.<br><br>Güzelçamlı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.<br><br>Durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.<br><br>Karaya getirilen 22'si Orta Afrika, 14'ü Kongo, 7'si Komor, 2'si Somali ve 1'i Mali uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.