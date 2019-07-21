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Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

21.07.2019 16:03 Aydın
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacakları tespit edilen 16 Orta Afrika, 11 Kongo, 7 Suriye, 7 Irak, 4 Filistin, 1 Senegal, 1 Kamerun ve 1 Somali uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orta Afrika, Kuşadası, Aydın, Güncel

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