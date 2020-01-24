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Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

24.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:25Aydın'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye,11 Filistin, 2 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. 23 erkek, 8 kadın ve 18 çocuk toplam 49 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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