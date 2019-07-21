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Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 5. Boğa Güreşi Festivali'nde 130 boğa güreşti.

21.07.2019 21:16 Aydın
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 5. Boğa Güreşi Festivali'nde 130 boğa güreşti.
Germencik Belediyesi tarafından Ortaklar Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte Denizli, Muğla ve İzmir'den getirilen 130 boğa arenaya çıktı.
Havanın sıcak olmasına rağmen güreşleri çok sayıda kişi izledi. Bazı vatandaşlar güreşleri traktör ve kamyon kasalarında izlemeyi tercih etti.
Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı.
Güreşlerde dereceye girenlere 400 lira ile 4 bin lira arasında değişen para ödülü ve kupa verildi.
Gazetecilere açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, boğa güreşi kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Daha güzel yerlere getireceğiz. Elimizden geldiği kadar da her şeyi daha güzel Germencik için, daha mutlu daha huzurlu yarınlar için yapmaya çalışacağız." dedi.
Kaynak: AA
Germencik, Ortaklar, İzmir, Aydın, Güncel

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