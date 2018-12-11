Aydın'da 5 İşyerine 20 Bin Lira Ceza Kesildi

11 Aralık 2018 Salı 10:01



11 Aralık 2018 Salı 10:01

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalarda usulsüzlük tespit edilen 5 işyerine 20 bin 115 lira ceza kesildi.Kasım ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 15 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 12'ü ayıplı mal ve hizmetlerden mobilya 5, cep telefonu 4, birer adet motosiklet, cam balkon ve ayıplı hizmetler, 1'er adet abonelik sözleşmesi, paket tur sözleşmesi ve kasko sigorta sözleşmesi şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 14 ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4'ü tüketici lehine, 1'i tüketici aleyhine ve 1'i uzlaşma olmak üzere toplam 6 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 8 bilirkişi ataması yapıldı.Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Nazilli, Söke ve Köşk ilçelerinde 15 işyerinde 91 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 3 işyerinde 3 üründe fiyat etiketi kapsamında aykırılık tespit edildi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönünden 6 işyerinde 6 üründe denetim yapılırken, denetim sonuçları Bakanlığa gönderildi. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Köşk ilçesinde 1 işyerinde denetim yapıldı, işyerinin halen çalışmadığı ve çalışma ruhsatının olmadığından ilgili belediye başkanlığına bildirim gerçekleştirildi.İdari Para Cezaları:6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2işyerine toplam 580 TL idari para cezası uygulanırken; 1 işyerine ait 274 TL idari para cezası işyerinin merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir şirket hakkında bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda tutmakla zorunlu olduğu kanuni defterlerin noter onaylarının zamanında yapılmamasından dolayı 18 bin 570 TL ve bir şirket hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılıktan bin 545 TL olmak üzere toplam 5 işyerine 20 bin 15 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN